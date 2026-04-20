166 Global впервые представила Азербайджан на выставке Intermodal South America 2026

На выставке, прошедшей в городе Сан-Паулу, компания выступила с собственным стендом, провела встречи с сотнями компаний из различных стран, обсудила новые возможности сотрудничества, расширила существующие партнерские связи.

Компания 166 Global, приняв участие в одной из крупнейших логистических выставок Латинской Америки — Intermodal South America 2026, стала первой логистической компанией, представившей Азербайджан на данной платформе.

Intermodal South America считается одной из ведущих мировых платформ в сфере логистики, грузоперевозок и международной торговли. Ежегодно выставка, проходящая в бразильском городе Сан-Паулу, объединяет тысячи компаний и лидеров отрасли.

166 Global на выставке представляли Агиль Зейналов, Нурлан Имамгулиев и Виктор Ву. В ходе мероприятия делегация провела многочисленные деловые встречи, сыграв активную роль в расширении международной партнерской сети компании.

В рамках мероприятия 166 Global не только представила свои услуги, но и продемонстрировала международной аудитории логистический потенциал Азербайджана. Стенд компании привлек внимание зарубежных участников и стал площадкой для многочисленных деловых встреч.

Генеральный директор 166 Global Агиль Зейналов отметил: «Участие в Intermodal South America 2026 — это не только презентация наших возможностей, но и важный шаг к расширению международного присутствия, развитию партнерств и усилению позиций Азербайджана на глобальном логистическом рынке».