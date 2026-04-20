166 Global впервые представила Азербайджан на выставке Intermodal South America 2026

Компания 166 Global, приняв участие в одной из крупнейших логистических выставок Латинской Америки — Intermodal South America 2026, стала первой логистической компанией, представившей Азербайджан на данной платформе.

На выставке, прошедшей в городе Сан-Паулу, компания выступила с собственным стендом, провела встречи с сотнями компаний из различных стран, обсудила новые возможности сотрудничества, расширила существующие партнерские связи.

166 Global на выставке представляли Агиль Зейналов, Нурлан Имамгулиев и Виктор Ву. В ходе мероприятия делегация провела многочисленные деловые встречи, сыграв активную роль в расширении международной партнерской сети компании.

Intermodal South America считается одной из ведущих мировых платформ в сфере логистики, грузоперевозок и международной торговли. Ежегодно выставка, проходящая в бразильском городе Сан-Паулу, объединяет тысячи компаний и лидеров отрасли.

В рамках мероприятия 166 Global не только представила свои услуги, но и продемонстрировала международной аудитории логистический потенциал Азербайджана. Стенд компании привлек внимание зарубежных участников и стал площадкой для многочисленных деловых встреч.

Генеральный директор 166 Global Агиль Зейналов отметил: «Участие в Intermodal South America 2026 — это не только презентация наших возможностей, но и важный шаг к расширению международного присутствия, развитию партнерств и усилению позиций Азербайджана на глобальном логистическом рынке».

166 Global — одна из ведущих азербайджанских компаний, предоставляющих услуги международных грузоперевозок и логистических решений, специализирующаяся на мультимодальных перевозках. Компания, располагая офисами в разных странах и широкой партнерской сетью, предлагает клиентам быстрые, гибкие и надежные услуги.

Разведка предупреждает Трампа: Будьте осторожны с фельдмаршалом
Разведка предупреждает Трампа: Будьте осторожны с фельдмаршалом
17:02 791
Пашинян обещает: Установим деловые связи с Азербайджаном
Пашинян обещает: Установим деловые связи с Азербайджаном
16:43 779
Азербайджанский диссидент благодарит Израиль за ликвидацию Али Лариджани
Азербайджанский диссидент благодарит Израиль за ликвидацию Али Лариджани главное на этот час; все еще актуально
12:51 4199
Трамп: «Блокада очень мощная. Ситуация под контролем США»
Трамп: «Блокада очень мощная. Ситуация под контролем США» обновлено 17:15
17:15 7937
Баку вызвал послов Нидерландов и Бельгии
Баку вызвал послов Нидерландов и Бельгии новость дополнена
15:35 2545
Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
14:51 2579
«Хезболла» об атаке на израильскую армию
«Хезболла» об атаке на израильскую армию
14:29 1536
ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его
ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его
14:27 3359
ХАМАС готов уйти
ХАМАС готов уйти
14:09 1948
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
10:33 5121
Учительница простила стрелявшего в нее ученика
Учительница простила стрелявшего в нее ученика
13:25 3025

