Баку вызвал послов Нидерландов и Бельгии

Посол Королевства Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон и посол Королевства Нидерландов Мариан де Йонг были вызваны в Министерство иностранных дел Азербайджана, дипломатам выражен протест. Об этом информирует азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Азербайджан выразил резкий протест Бельгии и Нидерландам из-за принятых парламентами этих стран антиазербайджанских документов, затрагивающих суверенитет страны и мирный процесс с Арменией.

Как сообщили в МИД Азербайджана, послы Бельгии и Нидерландов - Жюльен де Фрепон и Мариан де Йонг - были по отдельности вызваны в Министерство иностранных дел.

В ходе встреч азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с документами, принятыми парламентами Бельгии и Нидерландов 16 апреля 2026 года, которые, как отмечается, направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также текущего мирного процесса между Баку и Ереваном.

«Данные документы основаны на полностью ложных и необоснованных оценках и демонстрируют глубоко укоренившуюся антиазербайджанскую предвзятость в этих структурах. Содержащиеся в них утверждения являются грубым нарушением норм международного права и вмешательством в верховенство закона», - заявили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что «содержащиеся в документах неприемлемые утверждения являются грубым нарушением международного права и открытым вмешательством в принцип верховенства закона. Кроме того, в ходе встреч были решительно и категорически отвергнуты все необоснованные обвинения, включая ложные ссылки на суверенные территории Азербайджана, утверждения о якобы нарушении территориальной целостности Армении, а также претензии, касающиеся прав лиц армянского происхождения и их якобы незаконного задержания. До сведения послов было доведено, что принятие данных документов выглядит особенно парадоксальным на фоне совпадения по времени с недавней встречей спикеров парламентов Азербайджана и Армении. Представителей Бельгии и Нидерландов призвали принять эффективные меры для предотвращения действий антиазербайджанских групп в своих парламентах, способных нанести ущерб двусторонним отношениям».