Баку вызвал послов Нидерландов и Бельгии

новость дополнена
15:35 2545

Посол Королевства Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон и посол Королевства Нидерландов Мариан де Йонг были вызваны в Министерство иностранных дел Азербайджана, дипломатам выражен протест. Об этом информирует азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Азербайджан выразил резкий протест Бельгии и Нидерландам из-за принятых парламентами этих стран антиазербайджанских документов, затрагивающих суверенитет страны и мирный процесс с Арменией.

Как сообщили в МИД Азербайджана, послы Бельгии и Нидерландов - Жюльен де Фрепон и Мариан де Йонг - были по отдельности вызваны в Министерство иностранных дел.

В ходе встреч азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с документами, принятыми парламентами Бельгии и Нидерландов 16 апреля 2026 года, которые, как отмечается, направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также текущего мирного процесса между Баку и Ереваном.

«Данные документы основаны на полностью ложных и необоснованных оценках и демонстрируют глубоко укоренившуюся антиазербайджанскую предвзятость в этих структурах. Содержащиеся в них утверждения являются грубым нарушением норм международного права и вмешательством в верховенство закона», - заявили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что «содержащиеся в документах неприемлемые утверждения являются грубым нарушением международного права и открытым вмешательством в принцип верховенства закона. Кроме того, в ходе встреч были решительно и категорически отвергнуты все необоснованные обвинения, включая ложные ссылки на суверенные территории Азербайджана, утверждения о якобы нарушении территориальной целостности Армении, а также претензии, касающиеся прав лиц армянского происхождения и их якобы незаконного задержания. До сведения послов было доведено, что принятие данных документов выглядит особенно парадоксальным на фоне совпадения по времени с недавней встречей спикеров парламентов Азербайджана и Армении. Представителей Бельгии и Нидерландов призвали принять эффективные меры для предотвращения действий антиазербайджанских групп в своих парламентах, способных нанести ущерб двусторонним отношениям».

Баку вызвал послов Нидерландов и Бельгии
Баку вызвал послов Нидерландов и Бельгии новость дополнена
15:35 2546
Разведка предупреждает Трампа: Будьте осторожны с фельдмаршалом
Разведка предупреждает Трампа: Будьте осторожны с фельдмаршалом
17:02 793
Пашинян обещает: Установим деловые связи с Азербайджаном
Пашинян обещает: Установим деловые связи с Азербайджаном
16:43 780
Азербайджанский диссидент благодарит Израиль за ликвидацию Али Лариджани
Азербайджанский диссидент благодарит Израиль за ликвидацию Али Лариджани главное на этот час; все еще актуально
12:51 4200
Трамп: «Блокада очень мощная. Ситуация под контролем США»
Трамп: «Блокада очень мощная. Ситуация под контролем США» обновлено 17:15
17:15 7938
Баку вызвал послов Нидерландов и Бельгии
Баку вызвал послов Нидерландов и Бельгии новость дополнена
15:35 2546
Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
Почему азербайджанские шахматисты не наплевали на Fair Play и не опозорились на всю Европу?
14:51 2580
«Хезболла» об атаке на израильскую армию
«Хезболла» об атаке на израильскую армию
14:29 1536
ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его
ЧП в бакинской школе: ученик облил одноклассника спиртом и поджег его
14:27 3360
ХАМАС готов уйти
ХАМАС готов уйти
14:09 1948
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
Новые вести о здоровье Моджтабы Хаменеи
10:33 5121
Учительница простила стрелявшего в нее ученика
Учительница простила стрелявшего в нее ученика
13:25 3026
