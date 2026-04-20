Израиль «обнулил» производство баллистики в Иране

Израиль заявляет, что в настоящее время Иран не может производить новые ракеты, сообщает Times of Israel.

В докладе, ссылающемся на высокопоставленных израильских военных чиновников, говорится, что эта оценка последовала за ударами по ключевым объектам, используемым для разработки оружия, которое считается угрозой для Израиля.

Однако, как заявили официальные лица на брифинге в пятницу, ожидается, что Иран быстро предпримет шаги для восстановления хотя бы части производственных мощностей.

Согласно докладу, темпы восстановления будут зависеть от таких факторов, как возможные ограничения иранской ракетной программы в рамках любой сделки с Соединенными Штатами, доступ к материалам и оборудованию от союзников, таких как Китай, а также от того, сколько денег Тегеран инвестирует в восстановление отрасли.