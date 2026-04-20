На Кипре появится эвакуационный хаб

Соединенные Штаты оплатят модернизацию базы ВМС и авиабазы на Кипре, чтобы создать там эвакуационный хаб на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь кипрских вооруженных сил Парис Самутис, сообщает агентство Associated Press.

«Главная военно-морская база Кипра имени Эвангелоса Флоракиса, расположенная всего в 229 километрах от ливанского побережья, получит новый вертолетный аэродром, финансируемый Европейским командованием ВС США, который сможет принимать большие транспортные вертолеты типа «Чинук» для эвакуации людей из зон конфликта», – говорится в сообщении агентства.

Кроме того, планируется обновить портовые сооружения для приема крупных фрегатов.

Авиабазу «Андреас Папандреу» на юго-западе острова также расширят. Там появится новая площадка для дозаправки и обслуживания тяжелых военно-транспортных самолетов. Ожидается, что работы начнутся в следующем году. По словам Самутиса, американская сторона уже выделила 500 тыс. евро на план развития, однако общая сумма финансирования пока неизвестна.

Кипр ранее неоднократно выступал в роли гуманитарного центра. В 2023 году остров принимал иностранцев, бежавших из Судана, а в 2025 году стал транзитным пунктом для покидающих Израиль после ударов. В 2024 году кипрские власти инициировали программу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.