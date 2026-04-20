Ищут сына экс-генсека ОДКБ

Сын экс-генсека ОДКБ, бывший командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров объявлен в розыск, сообщает генпрокуратура Армении.
«Решением Антикоррупционного суда в отношении Григория Хачатурова принята мера пресечения в виде ареста. Он объявлен в розыск», - сообщили в генпрокуратуре республики армянским СМИ.
Против Хачатурова возбуждено уголовное дело об узаконивании приобретенного незаконным путем недвижимого имущества в особо крупных размерах, отмывании денег.
Григорий Хачатуров - сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который ранее в Армении обвинялся по делу о «свержении конституционного строя» в марте 2008 года. По тому же делу проходил экс-президент Армении Роберт Кочарян.