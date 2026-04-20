Генсек НАТО едет в Турцию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 21–22 апреля 2026 года посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
В ходе поездки он проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны генералом Яшаром Гюлером.
Кроме того, генеральный секретарь альянса посетит объект оборонной промышленности.
«Визит будет посвящен вопросам сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также взаимодействию Турции с НАТО», - отмечается в сообщении.