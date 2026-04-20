Оборонную компанию призвали эвакуировать персонал

Соединенные Штаты настоятельно рекомендовали оборонному подрядчику V2X эвакуировать своих сотрудников из Ирака и Кувейта. Как сообщает газета The Guardian, это связано с опасениями, что персонал может стать целью атак проиранских группировок.

Представители Госдепартамента подняли этот вопрос перед руководством компании после получения разведданных о готовящихся нападениях на объекты и персонал, связанные с США.

Сотрудники на базах в Ираке и Кувейте уже сообщали о проблемах с безопасностью, включая активность беспилотников и недостаточную защиту. В марте один из работников компании погиб в результате удара дрона.