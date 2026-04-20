Пашинян обещает: Установим деловые связи с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что в ближайшем будущем между Баку и Ереваном установятся деловые отношения.

Пашинян, в видеообращении представляя предвыборную программу своей партии «Гражданский договор», подчеркнул, что «некоторые программы уже воплощаются в жизнь. Двусторонняя торговля между Арменией и Азербайджаном устанавливается небольшими шагами, контакты между представителями гражданского общества уже на конкретном пути, я надеюсь и убежден, что в ближайшем будущем будут установлены и деловые связи, которые являются одним из важнейших средств и инструментов институционализации мира».

Представляя предвыборную программу партии, Пашинян отметил, что для реализации достигнутого с Азербайджаном мира необходимо поддерживать политический, культурный и гуманитарный диалог. Его партия «Гражданский договор» будет поддерживать эти направления, подчеркнул премьер Армении.