Партия «Прогрессивная Болгария» набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Политическая сила сможет рассчитывать на большинство в болгарском парламенте — такого результата партии страны не достигали последние несколько лет. Ее лидер Радев ранее обещал выстраивать уважительные отношения с Россией.

Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова получила 13,3% голосов, проевропейская коалиция «За перемены — Демократическая Болгария» — 12,6%, следует из данных болгарского ЦИК.

Распределение по мандатам в парламенте следующее: у «Прогрессивной Болгарии» 131 место, у ГЕРБ — 39, у ПП-ДБ — 38. Народное собрание Болгарии включает 240 мест.

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с января 2017 года. В январе 2026-го он покинул должность, чтобы участвовать в парламентских выборах. Политик призывал не оказывать военную помощь Украине, не поддержал введение санкций против России, также был против вступления Болгарии в еврозону.

В ночь на 20 апреля Радев уже объявил о победе своей партии на выборах. «Это победа надежды над недоверием. Это победа свободы над страхом. И, наконец, это победа, если позволите так сказать, нравственности», — сказал он журналистам. Радева с победой поздравила также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Болгария гордится тем, что является членом европейской семьи и играет важную роль в решении наших общих проблем. Я с нетерпением жду совместной работы на благо процветания и безопасности Болгарии и Европы», — написала она в соцсети Х.