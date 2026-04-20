Посольство США призывает граждан покинуть Ирак

Посольство США в Багдаде сделало новое предупреждение относительно поездок в Ирак.

Дипмиссия призвала граждан США воздержаться от поездок в Ирак, а находящихся там американцев — немедленно покинуть территорию страны.

В то же время посольство заявило, что вооруженные группы, связанные с Ираном, планируют новые атаки против граждан США и интересов Вашингтона.

«Некоторые элементы, связанные с правительством Ирака, продолжают активно оказывать террористическим группам политическую, финансовую и оперативную поддержку», — говорится в сообщении посольства.