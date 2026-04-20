«Символическое» членство в Евросоюзе для Украины

Согласно немецкой инициативе, Украине может быть предоставлен статус «ассоциированного члена», при котором представители страны смогут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но без права голоса. Кроме того, Киев «не будет иметь автоматического права на получение» средств из общего бюджета ЕС.

Франция предлагает схожую модель, называя ее «интегрированным статусом государства». В этом случае доступ к общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как политика сплочения, должен быть отложен до этапа после вступления, сказано в статье.

Предложения Парижа и Берлина не соответствуют ожиданиям Киева, который рассчитывает стать членом союза уже к 2027 году, отмечает FT.