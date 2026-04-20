Разведка предупреждает Трампа: Будьте осторожны с фельдмаршалом

Разведка США предупредила администрацию президента Дональда Трампа об угрозе американским интересам на Ближнем Востоке со стороны командующего Вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его информации, спецслужбы США подозревают Мунира в личных связях с высшим военным руководством Ирана, включая бывших командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и Хоссейна Салами, что может создать потенциальную угрозу интересам США.

В докладе Белому дому американская разведка утверждает, что пакистанский военачальник «играет двойную роль» в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп дал высокую оценку усилиям Мунира по организации первого раунда переговоров США с Ираном в Исламабаде.

Комментируя доклад разведки, американские аналитики предположили, что Мунир может использовать свои доверительные отношения с Трампом в целях продвижения интересов Ирана и одновременно для позиционирования Пакистана как необходимого посредника в переговорном процессе США и Ирана.