Мадьяр предложил Орбану возглавить Еврокомиссию

«У него есть видение и жесткая политика в отношении миграции. Он популярен среди простых людей. Пока западные политики врали людям, именно Орбан говорил им правду о миграции», — отметил Мадьяр в интервью венгерскому новостному порталу Telex.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Согласно озвученным Национальным избирательным бюро итогам, партия Мадьяра «Тиса» получила в Госсобрании (однопалатный парламент) 141 место из 199. Правящий альянс партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» (возглавляет Орбан) и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получил 52 депутатских мандата.

Мадьяра официально объявят новым премьером в начале мая на первом заседании обновленного парламента.