В Армении признали недействительной сделку Саргсяна

В Армении конфискуют в пользу государства около 79 млн драмов (приблизительно $205 тыс.) у закрытого акционерного общества, заключившего в 2006 году сделку на приобретение земельного участка с Сержем Саргсяном, занимавшим на тот момент должность министра обороны страны. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Согласно информации, Антикоррупционный суд Армении еще 27 февраля 2026 года удовлетворил очередное ходатайство Департамента по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры.

«Решением был признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью 0,17 гектара, расположенного на проспекте Адмирала Исакова в районе Малатия-Себастия города Еревана, подписанный 3 марта 2006 года между министром обороны Армении Сержем Саргсяном и закрытым акционерным обществом», - говорится в информации.

Отмечается, что решение по иску о защите государственных интересов вступило в юридическую силу и выдан исполнительный лист.

«Учитывая невозможность возврата указанного земельного участка вследствие недействительности договора, стоимость земельного участка в размере 78,86 млн тыс. драмов будет изъята у закрытого акционерного общества в пользу Республики Армения», - говорится в информации.