Американские самолеты в Пакистане

По меньшей мере шесть самолетов правительства США, перевозящих коммуникационное оборудование и вспомогательные материалы, приземлились на базе ВВС Пакистана Нур Хан в Равалпинди.
April 20, 2026
*** 17:55
Высокопоставленная американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом уже находится на пути в Исламабад и должна приземлиться в Пакистане в ближайшие часы для участия в мирных переговорах c Ираном. Эту информацию президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью The New York Post.
Трамп выразил уверенность в том, что диалог состоится, подчеркнув, что единственным незыблемым условием для Ирана является полный отказ от ядерного оружия. «Предполагается, что у нас будут переговоры», — сказал Трамп.
* * * 17:35
США перебросили самолеты на пакистанскую авиабазу. Данные сервисов отслеживания полетов зафиксировали прибытие как минимум шести правительственных самолетов США на авиабазу ВВС Пакистана Нур-Хан в Равалпинди.
Эта база является основным пунктом прибытия VIP-персон для визитов в Исламабад. Самолеты доставили оборудование связи, автомобили сопровождения для кортежей и дополнительное спецснаряжение, необходимое для обеспечения визита американской делегации. По меньшей мере два борта приземлились сегодня, остальные четыре прибыли в течение последних 48 часов.
Как сообщила в понедельник газета New York Post, ожидается, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом прибудет в Исламабад в течение нескольких часов.
Иран положительно рассматривает вопрос об участии в мирных переговорах с Соединенными Штатами, но окончательное решение еще не принято, сообщил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник. Официальный представитель заявил, что предпринимаются усилия, возглавляемые Пакистаном, по содействию прекращению американской блокады Ирана и облегчению участия Тегерана в переговорах.