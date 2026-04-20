Американские самолеты в Пакистане

*** 17:55 Высокопоставленная американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом уже находится на пути в Исламабад и должна приземлиться в Пакистане в ближайшие часы для участия в мирных переговорах c Ираном. Эту информацию президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью The New York Post. Трамп выразил уверенность в том, что диалог состоится, подчеркнув, что единственным незыблемым условием для Ирана является полный отказ от ядерного оружия. «Предполагается, что у нас будут переговоры», — сказал Трамп.

* * * 17:35 США перебросили самолеты на пакистанскую авиабазу. Данные сервисов отслеживания полетов зафиксировали прибытие как минимум шести правительственных самолетов США на авиабазу ВВС Пакистана Нур-Хан в Равалпинди.