Чехия выразила протест России

Поводом послужили угрозы в адрес чешских предприятий. В ведомстве подчеркнули, что подобная риторика в отношении республики, ее организаций и союзников абсолютно недопустима. Посла приняла директор европейской секции МИД Гана Губачкова; решение о вызове дипломата на прошлой неделе принял министр иностранных дел Петр Мацинка.

«Было подчеркнуто, что именно российская война против Украины привела к серьезному ухудшению ситуации в области безопасности в Европе. Все формы помощи, которые Чешская Республика предоставляет Украине, имеют под собой прочную основу в международном праве», – заявило чешское внешнеполитическое ведомство.

Чешская полиция на прошлой неделе заявила, что не располагает информацией о конкретных рисках в связи с утверждениями России о том, что филиалы украинских компаний по производству БПЛА могут стать потенциальными целями российских вооруженных сил. В сообщении полиции в сети X отмечено, что органы правопорядка анализируют поступающую информацию о возможной угрозе.