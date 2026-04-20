Эмираты ликвидировали связанную с Ираном группировку

В Объединенных Арабских Эмиратах заявили о ликвидации связанной с Ираном группировки, обвиняемой «в планировании нападений и подрыве национальной стабильности», передает Iran International.

Представители органов государственной безопасности ОАЭ заявили, что группировка занималась тайной деятельностью, направленной на подрыв национального единства, проводила вербовку посредством секретных встреч.

В ходе расследования выяснилось, что группа имела связи с иранской системой государственного управления и поддерживала контакты с внешними субъектами, заявили власти ОАЭ. Подробности ликвидации ячейки не раскрываются.

По словам чиновников, члены организации также занимались сбором средств и стремились оказывать влияние на молодежь. ОАЭ заявили, что «будут и впредь решительно противодействовать угрозам национальной безопасности».