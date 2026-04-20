Попало ли в Азербайджан опасное детское питание?

В Австрии в упаковках детского питания марки Hipp обнаружен крысиный яд. Продукция Hipp продается во многих странах, в том числе и в Азербайджане.

Агентство пищевой безопасности в ответ на запрос haqqin.az сообщило, что детское питание, в котором выявлено несоответствие, в нашу страну не импортировалось.

Агентство провело расследование по поводу распространившейся информации об обнаружении крысиного яда в баночках детского питания марки Hipp.

Указанный факт несоответствия был зарегистрирован в Австрии. Вопрос расследуется правоохранительными органами этой страны как уголовное дело. Так, предполагается, что в некоторых продуктах была произведена порча упаковки. Это указывает на то, что инцидент носит характер преднамеренного саботажа, совершенного не на этапе производства, а в цепочке распределения или розничной продажи.

Сообщаем, что продукция, в которой было выявлено несоответствие, выпускалась ограниченной серией в упаковке по 190 граммов, и товары именно в такой фасовке в Азербайджан не импортировались.

В настоящее время продукция в другой упаковке, находящаяся в продаже, при импорте в страну проходила соответствующую проверку, после чего было разрешено ее обращение. Тем не менее, учитывая чувствительность вопроса и его освещение в СМИ, инспекторами Агентства планируется повторный отбор образцов указанной продукции из продажи. Общественность будет информирована о результатах.