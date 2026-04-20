Новый лидер Венгрии обвиняет Зеленского в шантаже

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в Венгрии, призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

«Если нефтепровод пригоден для транспортировки нефти, прошу открыть его в соответствии с обещанием», — заявил политик в обращении, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Мадьяра, Киев должен прекратить «шантажировать» Венгрию.

Кроме того, он подчеркнул важность расширения проекта атомной электростанции «Пакш», назвав его необходимым для энергетической безопасности страны.