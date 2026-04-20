Российские учителя цитируют Гитлера

В Челябинской области учителя восьми школ попались на уловку белорусского пранкера Владислава Бохана и записали видеообращения к участникам войны против Украины по мотивам речи Адольфа Гитлера.

Педагоги думали, что выполняют приказ правящей «Единой России». От ее имени Бохан разослал в школы распоряжения принять участие в несуществующем проекте «Голос тыла», целью которого декларировалась «мотивация» военнослужащих. Учителям предлагалось зачитать на камеру текст, основанный на речи рейхсканцлера нацистской Германии в связи с нападением на Польшу 1939 года.

Формулировки были переделаны под современные реалии. В частности, в них говорилось, что Россия «пыталась поддерживать мирные отношения» с Украиной как с соседом. Но вместо решения проблемы Донбасса «киевский режим» нарушил Минские соглашения, «увеличил масштабы преследования русскоязычного населения, открыл биолаборатории», развернул программы по изучению спутникового излучения» вместе с «кураторами из НАТО» и нарастил военное присутствие у границ.

Также нужно было указать, что Украина начала «мероприятия по морально-этическому разложению населения, прививая чуждые России ценности толерантности и распространяя нацистские идеи», в связи с чем СВО стала «необходимостью». Второй блок текста содержал уничижительные формулировки в адрес Украины, декларировал неизбежность «победы» России и завершался отсылкой к тезису нацистской пропаганды о «тысячелетнем рейхе».