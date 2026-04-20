Иранцев не взять силой

«Выполнение обязательств является основой конструктивного диалога. Глубокое историческое недоверие Ирана к поведению правительства США сохраняется, в то время как неконструктивные и противоречивые сигналы от американских официальных лиц несут горькое послание; они стремятся к капитуляции Ирана. Иранцы не подчиняются силе», - заявил Пезешкиан.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал «ошибкой» решение американского лидера Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив.

«Вполне вероятно, что после решения Америки сохранить целенаправленную блокаду, особенно в отношении Ирана, иранские власти изменили свою первоначальную позицию. Я думаю, это ошибка с обеих сторон», - заявил президент Франции.