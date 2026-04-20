Новый лидер Венгрии обещает арестовать Нетаньяху

По его словам, Будапешт намерен сохранить членство в Международном уголовном суде. В связи с этим любое лицо, въезжающее на территорию государства-участника МУС и находящееся под ордером на арест, подлежит задержанию.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Однако при Викторе Орбане Нетаньяху уже посещал входящую в МУС Венгрию.

Венгрия с самого начала вооруженного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС встала на сторону еврейского государства, заявив о его праве на оборону от террористического нападения. Венгерские представители с трибуны ООН и на других международных площадках неоднократно выступали в поддержку действий Израиля.