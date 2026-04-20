Германия возмущена: российского посла вызвали на ковер

МИД ФРГ вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева в связи с публикацией Минобороны России адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети X.

«Прямые угрозы России в адрес целей в Германии — попытка ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность. Наш ответ ясен: нас не запугать», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Чехии выразил протест послу России из-за этого списка.

На прошлой неделе Минобороны России раскрыло названия и адреса предприятий в 12 странах, где производят дроны для нужд ВСУ, а также зарубежных компаний, производящих комплектующие.

По информации ведомства, такие БПЛА производятся в том числе в Великобритании, Польше и Чехии, а в Германии — как сами беспилотники, так и детали для них. В ведомстве сообщили, что решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».