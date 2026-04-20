В России заочно арестовали Тер-Аванесова

Постановлением Мещанского районного суда российской столицы в отношении Тер-Аванесова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

Тер-Аванесову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено в июне 2023 года. С ним в одно производство объединено не менее шести уголовных дел.