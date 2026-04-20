Полковнику Мамедову грозит 7 лет

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении 41-летнего полковника-лейтенанта Гахрамана Мамедова, задержанного в аэропорту Стамбула с 70 килограммами золота.

Как сообщает haqqın.az, на процессе выступил государственный обвинитель, который просил суд признать Гахрамана Мамедова виновным по предъявленным обвинениям и приговорить его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Адвокатам предоставлено время для подготовки к речи защиты. Очередное заседание по этому делу состоится 27 апреля.

Отметим, Мамедов проходил службу в должности старшего помощника военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США. При задержании в аэропорту Стамбула в его сумке были обнаружены золотые слитки весом 70 килограммов общей стоимостью 10 391 970,08 маната. В результате расследования было установлено, что это золото перевозилось контрабандным путем между различными странами.

Мамедову предъявлены обвинения по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны) Уголовного кодекса.