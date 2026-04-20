Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Нефтегиганты уходят подальше от Ирана

22:39 471

Энергетические гиганты все больше беспокоятся из-за ситуации на Ближнем Востоке и обратили свои взоры на Африку и Южную Америку для поиска новых нефтяных месторождений, пишет газета The Wall Street Journal.

Атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру Персидского залива и Ормузский пролив запустили глобальную гонку за новыми нефтяными месторождениями, сообщает The Wall Street Journal.

Власти Соединенных Штатов Америки также хотят, чтобы нефтяные компании увеличили добычу для компенсации дефицита предложения. По словам источников, нефтяные компании стремятся максимизировать свою добычу, чтобы извлечь выгоду из более высоких цен, делая это, однако, в рамках своих бюджетов.

Аналитики предполагают, что даже если вопрос Ормузского пролива будет решен, цены на нефть останутся на высоком уровне еще в течение нескольких месяцев. Рост цен на энергоносители в то же время увеличивает доходы нефтяных гигантов.

«Постоянно высокие цены на нефть – лучший друг для геологоразведки», – сказал аналитик консалтинговой фирмы Rystad Energy Шрайнер Паркер.

По данным энергетической консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, нефтяным компаниям необходимо найти достаточно новых ресурсов, чтобы добавить к своим запасам 300 миллиардов баррелей для удовлетворения мирового спроса к 2050 году.

Энергетические компании теперь пытаются найти достаточно нефти и газа, чтобы продолжать получать прибыль в 2030-х годах.

Компания Exxon недавно объявила, что планирует инвестировать 24 миллиарда долларов в нефтяные месторождения Нигерии. Компания Chevron в то же время расширяет свое присутствие в Венесуэле, компания BP обратила свой взор на побережье Намибии, а TotalEnergies недавно подписала соглашение с Турцией.

ЭТО ВАЖНО

