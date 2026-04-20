Генерал Каани объявился в Ираке

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани подверг резкой критике действия Вашингтона, охарактеризовав их как «американское вмешательство в процесс формирования иракского правительства».
Как сообщает телеканал Al Arabiya, Каани заявил, что определение политического будущего страны является «исключительным правом иракского народа». Он подчеркнул, что Ирак «слишком велик», чтобы допускать внешнее давление, и отметил, что выбор главы кабмина должен приниматься без участия сторонних сил.
Также находящийся с визитом в Багдаде Каани представил свою неожиданную поездку в Ирак как жест «признательности и благодарности» иракскому народу за солидарность и сотрудничество с Тегераном.
В то же время Al Arabiya отмечает, что визит иранского генерала проходит на фоне затяжного «политического тупика», и основной темой консультаций в Багдаде стал поиск компромиссной фигуры на пост премьера.
«Каани провел ряд встреч с лидерами вооруженных формирований и политических движений, лояльных Ирану, с целью выработки единой позиции. Одной из приоритетных задач Тегерана остается предотвращение эскалации внутри Ирака, которая могла бы дестабилизировать обстановку в условиях продолжающейся войны на Ближнем Востоке», - отмечает телеканал.
Генерал Каани, известный как «человек с девятью жизнями», завоевал репутацию благодаря тому, что многократно избегал атак, в которых погибли окружающие его люди. Он возглавил силы «Аль-Кудс» КСИР в январе 2020 года после ликвидации его предшественника Касема Сулеймани Соединенными Штатами. Силы «Аль-Кудс» — это иностранное подразделение КСИР, ответственное за создание, вооружение и координацию «Оси сопротивления» на Ближнем Востоке.
Во время руководства Каани многие влиятельные фигуры этой сети были убиты. В их числе лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, ликвидированный в результате израильского удара в Ливане, и глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания, убитый в Тегеране. По слухам в интернете, Каани мог предоставить информацию, позволившую провести операцию по устранению Хании. Сообщается, что вскоре после визита Каани к Хании в строго секретном месте в Тегеране Израиль взорвал это укрытие.
Десятки других высокопоставленных иранских командиров также были уничтожены в атаках по всему региону. Недавно совместная операция США и Израиля привела к убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вместе с несколькими высокопоставленными фигурами режима. При этом Каани, отвечавший за управление региональной сетью прокси Ирана, выжил.
Подозрения в его адрес усиливаются: он якобы находился близко к нескольким ударам, в которых погибало руководство Ирана. По некоторым сообщениям, он покинул место взрыва, где погиб Хаменеи, всего за несколько минут до удара, что породило слухи о возможной передаче информации Израилю. Спекуляции также подпитываются утверждениями, что инсайдер, завербованный «Моссадом», якобы отправил видео с телом Хаменеи премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
Ранее Израиль публиковал списки иранских и связанных с Ираном официальных лиц, подлежащих устранению. В последнем объявленном списке имя Каани отсутствовало. За последние два года несколько сообщений, основанных на неназванных источниках в сфере безопасности, указывали на то, что Каани был близок к участию во встречах или находился в местах, подвергавшихся смертельным ударам.
Во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем его даже объявляли погибшим, прежде чем он неожиданно появился в Тегеране на публичном праздновании в июне 2025 года в гражданской одежде. Аналогично в октябре 2024 года его объявляли мертвым, затем якобы допросили, после чего он снова появился на иранском телевидении.