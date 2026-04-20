Зеленский не верит в магию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предположение о том, что Россия откажется от нового наступления из-за страха перед американским президентом Дональдом Трампом, не является достаточной гарантией безопасности для Украины.

По словам Зеленского, отсутствие международных партнеров на линии соприкосновения оставляет открытым вопрос сдерживания России.

«Какие гарантии безопасности нам дают? Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россияне через какое-то время не начнут новое наступление? Вот почему? Я просто не понимаю, почему. Я не вижу причин. Что их будет ограничивать? Что?» — подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал позицию США, согласно которой Россия якобы не решится на эскалацию, опасаясь жесткой реакции президента Трампа.

«Вот, например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп будет еще два с половиной года, а что потом будем делать?» — задался вопросом украинский лидер.

Ранее в США заявляли, что готовы предоставить Украине реальные гарантии безопасности только после завершения боевых действий. При этом этот вопрос там связывают с выполнением условий по выводу украинских войск из части территорий Донецкой и Луганской областей.

На этом фоне Украина готовит обновленный документ о гарантиях безопасности, который должен обеспечить защиту от повторной агрессии России и определить четкие механизмы реагирования партнеров.