Эрдоган вводит жесткий контроль над интернетом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах по радикальному усилению контроля над цифровым пространством. Реформа затронет как популярные социальные платформы, так и инструменты обхода блокировок.

«Мы введем обязательную идентификацию и требование делиться информацией на платформах социальных сетей», — подчеркнул турецкий лидер. Он также отметил, что для обеспечения соблюдения местных законов «важно принять технические меры против VPN».

Отдельное внимание будет уделено мониторингу теневого сегмента cети. По словам Эрдогана, государство планирует использовать передовые технологии для надзора: «Мы еще больше укрепим наше присутствие в темных закоулках интернета, используя для этого искусственный интеллект».