Скандал между Израилем и Россией

«Как только об этом инциденте стало известно, по указанию министра Гидеона Саара МИД совместно с российским МИД и с посольством РФ в Израиле предпринял необходимые действия.

По итогам этого вмешательства инцидент был урегулирован, израильтянам разрешили въезд. Россиянам было ясно дано понять, что такое поведение совершенно неприемлемо и Израиль относится к этому очень серьезно», - говорится в сообщении израильского внешнеполитического ведомства.

19 апреля не менее 40 граждан Израиля были задержаны и допрошены российскими силовиками по прилете в московский аэропорт Домодедово рейсом из Тель-Авива.

Среди задержанных были как обладатели двойного гражданства (Израиля и России), так и израильтяне без российского паспорта.

Их около пяти часов держали без воды, еды и возможности сходить в туалет. По словам собеседника, силовики вели себя грубо и требовали разблокировать телефоны. После отказа они ограничились требованием отключить технику.

Некоторых задержанных обвиняли в войне с Ираном, заявляя, что «Иран — союзник России» и «враг Ирана — это и наш враг». Силовики также говорили, что «не рады» прилету израильтян. Спустя пять часов задержанных отпустили после подписания «предупреждений» — при вручении документов силовики внезапно стали «очень вежливыми».