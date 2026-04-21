США готовы заплатить, чтобы Эмираты не ушли Китаю

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил в понедельник, что Штаты, вероятно, окажут финансовую помощь ОАЭ, если Эмираты столкнутся с трудностями из-за войны против Ирана.

«ОАЭ проявили себя как невероятно ценный союзник, и я уверен, что министр финансов приложит все усилия, чтобы помочь им в случае необходимости», — сообщил Хассетт в интервью CNBC. Он также добавил, что, по словам Трампа, переговоры о прекращении войны продвигаются «очень позитивно».

Это заявление стало ответом на публикацию The Wall Street Journal, в которой говорилось, что глава Центробанка ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе обсуждал с министром финансов Скоттом Бессентом и представителями ФРС возможность открытия валютной своп-линии для Абу-Даби.

Хассетт отметил, что, скорее всего, такая мера не потребуется, но подчеркнул готовность США помочь. Валютный своп — это соглашение между центробанками об обмене валютами, которое позволяет иностранным государствам получать доллары США по более выгодным ставкам в периоды финансовой нестабильности. Поскольку дирхам ОАЭ жестко привязан к доллару, такая поддержка критически важна для поддержания курса.

Заявление Хассетта вызвало резкую реакцию сторонников администрации. Консервативный ведущий Стив Бэннон в своем шоу War Room подверг отчет критике, заявив, что простые американцы не должны оплачивать счета богатых «шейхов и инфлюенсеров из Дубая».

Однако запрос ОАЭ, который The Wall Street Journal называет «предварительным и осторожным», содержит скрытый подтекст: в случае отказа Эмираты могут быть вынуждены перейти на использование китайского юаня или других валют при продаже нефти. Сейчас страны Персидского залива продают нефть за доллары, создавая систему «нефтедолларов», которые затем реинвестируются в американские активы. Переход на другие валюты может подорвать статус доллара как мировой резервной валюты.

Многие аналитики были застигнуты этим запросом врасплох, так как ОАЭ обладают огромными ресурсами: активы суверенного фонда Абу-Даби оцениваются в 1 триллион долларов, а резервы составляют около 270 миллиардов.

Брэд Сетсер, бывший экономист Минфина США, назвал просьбу «несколько странной» и выразил сомнение в том, что администрация Трампа удовлетворит ее, так как финансовая помощь богатейшему нефтяному государству не вполне соответствует принципу «Америка прежде всего». Тем не менее он добавил: «Очевидно, что в ОАЭ недовольны тем, что на них пытаются переложить все финансовое бремя военной кампании Трампа».

ОАЭ, имеющие наиболее тесные связи с Израилем среди стран Залива, уже стали целью для тысяч иранских баллистических ракет и дронов. Война нанесла удар по туристическому сектору Дубая и практически парализовала экспорт нефти. Несмотря на это, Абу-Даби сохраняет жесткую позицию, выступая за продолжение боевых действий, что аналитики связывают с нежеланием Эмиратов мириться с доминированием Ирана в регионе.