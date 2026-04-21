USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Зеленский: Будем договариваться, менять и даже шантажировать

00:37 214

Перед украинскими производителями поставлена задача создать собственную систему противоракетной обороны, чтобы не зависеть от систем Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, для того чтобы покрыть нынешний дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Киев будет договариваться с другими странами, а иногда – «даже шантажировать».

Зеленский отметил, что Украина имеет возможности производить ракеты для систем противовоздушной обороны и ранее уже просила администрацию экс-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена предоставить соответствующую лицензию. Он пояснил, что США производят 60 ракет для комплексов Patriot в месяц, и Украина предлагала удвоить эти объемы.

«Я просил, еще начиная с Байдена: дайте мне лицензию, и я вам обещаю, мы удвоим ваше производство. Я очень этого хотел. Мы были готовы», – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что речь идет именно об изготовлении ракет, а не самих систем ПВО. Она пояснил, что сейчас в Европе одну ракету могут изготавливать в разных странах – выпускать разные ее части. Украина была готова и к такому сотрудничеству.

«Я очень просил еще администрацию Байдена, потом продолжил с администрацией Трампа. Тем не менее результат такой. У немцев сегодня есть возможность производить ракеты для Patriot. И это не вопрос сегодняшнего дня. То, о чем мы договорились.

Но это будет очень серьезный пакет тогда, когда они начнут производить эти ракеты. Они уже получили лицензию. Дай Бог, чтобы они наладили производство как можно быстрее. Но это точно не о сегодняшнем дне. То есть вопрос никто не снял. А сегодня с баллистикой нужно бороться», – подчеркнул Зеленский.

ЭТО ВАЖНО

Эмираты назвали Иран «изгоем»
Эмираты назвали Иран «изгоем»
00:50 10
США готовы заплатить, чтобы Эмираты не ушли Китаю
США готовы заплатить, чтобы Эмираты не ушли Китаю
00:24 412
Скандал между Израилем и Россией
Скандал между Израилем и Россией
00:15 839
Эрдоган вводит жесткий контроль над интернетом
Эрдоган вводит жесткий контроль над интернетом
20 апреля 2026, 23:39 1112
Зеленский не верит в магию Трампа
Зеленский не верит в магию Трампа
20 апреля 2026, 23:14 1129
Генерал Каани объявился в Ираке
Генерал Каани объявился в Ираке
20 апреля 2026, 22:47 1926
Нефтегиганты уходят подальше от Ирана
Нефтегиганты уходят подальше от Ирана
20 апреля 2026, 22:39 1434
Украина согласилась с Мадьяром
Украина согласилась с Мадьяром обновлено 22:09
20 апреля 2026, 22:09 4313
В Америке погибают или исчезают бесследно ученые
В Америке погибают или исчезают бесследно ученые наша корреспонденция; все еще актуально
20 апреля 2026, 14:01 5012
Украина громит Туапсе
Украина громит Туапсе обновлено 22:59; видео
20 апреля 2026, 22:59 4579
Полковнику Мамедову грозит 7 лет
Полковнику Мамедову грозит 7 лет
20 апреля 2026, 21:34 2153
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться