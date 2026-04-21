Перед украинскими производителями поставлена задача создать собственную систему противоракетной обороны, чтобы не зависеть от систем Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, для того чтобы покрыть нынешний дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Киев будет договариваться с другими странами, а иногда – «даже шантажировать».

Зеленский отметил, что Украина имеет возможности производить ракеты для систем противовоздушной обороны и ранее уже просила администрацию экс-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена предоставить соответствующую лицензию. Он пояснил, что США производят 60 ракет для комплексов Patriot в месяц, и Украина предлагала удвоить эти объемы.

«Я просил, еще начиная с Байдена: дайте мне лицензию, и я вам обещаю, мы удвоим ваше производство. Я очень этого хотел. Мы были готовы», – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что речь идет именно об изготовлении ракет, а не самих систем ПВО. Она пояснил, что сейчас в Европе одну ракету могут изготавливать в разных странах – выпускать разные ее части. Украина была готова и к такому сотрудничеству.

«Я очень просил еще администрацию Байдена, потом продолжил с администрацией Трампа. Тем не менее результат такой. У немцев сегодня есть возможность производить ракеты для Patriot. И это не вопрос сегодняшнего дня. То, о чем мы договорились.

Но это будет очень серьезный пакет тогда, когда они начнут производить эти ракеты. Они уже получили лицензию. Дай Бог, чтобы они наладили производство как можно быстрее. Но это точно не о сегодняшнем дне. То есть вопрос никто не снял. А сегодня с баллистикой нужно бороться», – подчеркнул Зеленский.