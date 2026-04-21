Эмираты назвали Иран «изгоем»

Государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль-Хашими выступила с жесткой критикой в адрес Ирана. В интервью изданию Politico она заявила, что Тегеран намеренно пытается дестабилизировать одну из самых успешных экономик региона.

«Мы использовали наше нефтяное богатство для создания экономической сверхдержавы. Они являются государством-изгоем… они хотели разрушить эту модель», — подчеркнула Аль-Хашими.

По данным министра, за последние 40 дней ОАЭ столкнулись с беспрецедентной агрессией: по территории страны было выпущено более 2800 ракет и беспилотников. Аль-Хашими особо отметила, что более 90% из них были направлены на гражданскую инфраструктуру, что подтверждает намеренный характер атак против мирного населения и экономических объектов.