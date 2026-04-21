В Иране задержаны сотни монархистов

Иранская полиция отчиталась о масштабной операции по задержанию лиц, обвиняемых в деятельности против исламской республики.

По словам представителей полиции, в общей сложности задержаны более 1 400 человек. Среди них — свыше 700 сторонников восстановления монархии (династии Пехлеви), которые, как утверждается, вели активную деятельность в интернете.

Кроме того, около 400 человек были арестованы по обвинению в «информационном сотрудничестве и распространении изображений оперативных действий». Еще более 100 задержанных связаны с «вооруженными и террористическими группами».

Отдельно сообщается о задержании 85 человек по обвинению в сотрудничестве с Израилем и США. Также иранские власти заявили о поимке 39 «террористов», якобы действовавших в интересах этих стран.

По данным различных источников, общее число задержанных по подозрению в шпионаже может достигать около 500 человек.