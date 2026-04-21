Томас де Ваал: «Война осложнила реализацию «Маршрута Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на минувшей неделе отверг утверждения о том, что война с Ираном задержит реализацию «Маршрута Трампа» (TRIPP), заявив, что в ближайшее время проект перейдет в практическую стадию. По его словам, процесс не замедляется, а, напротив, набирает обороты. Однако аналитики настроены не столь оптимистично, как глава армянского правительства, и полагают, что боевые действия против Ирана создали серьезные риски для будущего этого проекта. Представленный как потенциальный прорыв после десятилетий конфликта между Арменией и Азербайджаном TRIPP призван соединить Азербайджан с его эксклавом Нахчываном через территорию Армении. Кроме того, данный маршрут позиционируется как часть более масштабного Срединного коридора, связывающего Азию с Европой.

Аналитик Carnegie Europe Томас де Ваал считает, что из-за войны США и Израиля против Ирана вокруг проекта TRIPP возникли новые вызовы. «Я думаю, что на первом этапе инициатива TRIPP пользовалась хорошей поддержкой, американцы активно ее продвигали. Затем в январе в Вашингтоне было достигнуто важное соглашение, за которым последовал визит Джей Ди Вэнса в регион, укрепивший двусторонние отношения с Азербайджаном и Арменией. Сейчас мы перешли к этапу реализации; полагаю, основные препятствия в значительной мере устранены. Цель состоит в том, чтобы завершить строительство железной дороги или хотя бы частично ввести ее в строй до конца второго срока Трампа в 2028 году. Очевидно, что это политическое стремление. К сожалению, я считаю, что война в Иране уже сейчас осложняет ситуацию по двум причинам. Во-первых, будет сложно разместить американских специалистов на территории, находящейся в нескольких метрах от иранской границы — для проведения исследований или контроля за работами. Пока продолжается конфликт с Ираном, это просто опасно», — отмечает де Ваал.

Аналитик напомнил, что для финансирования TRIPP США планировали привлечь частный капитал. Первоначальный вклад Вашингтона составляет около 400 миллионов долларов, однако для реализации столь масштабных задач необходимы дополнительные инвестиции от частного сектора. По его словам, убедить инвесторов вложиться в проект маршрута, пролегающего буквально «через речку» от Ирана, станет значительно сложнее. «Думаю, многое зависит от того, как будет развиваться конфликт США с Ираном. Чем дольше он продлится, тем активнее будут проявлять себя другие страны с конкурирующими идеями. Например, Россия. На прошлой неделе мы наблюдали определенное сближение между Баку и Москвой, и, на мой взгляд, это не случайно. Или Грузия, которая по-прежнему остается главным транзитным узлом в регионе. Вероятно, также не случайно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно посетил Грузию», — сказал де Ваал. По мнению эксперта, у Ирана есть рычаги, чтобы воспрепятствовать реализации «Маршрута Трампа», однако решающим фактором станет исход войны. Как отмечает де Ваал, в Иране возможны самые разные сценарии: затяжной конфликт с Соединенными Штатами, сохранение жесткого режима, нестабильность или даже внутренние беспорядки.