Американцы подстегивают Ирак

США прекратили финансирование, координацию в сфере безопасности и поставки долларов в Ирак, чтобы оказать давление на затянувшийся процесс формирования правительства, пишет Al Hadath.
Центральный банк Ирака отрицает какие-либо сбои.
Вашингтон уже обладает значительным влиянием на экономику Ирака (он фактически контролирует потоки долларовых доходов от нефти через американские системы) и ранее угрожал ограничить эти долларовые потоки, чтобы противодействовать влиянию Ирана.
Ранее сообщалось, что командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани подверг резкой критике действия Вашингтона, охарактеризовав их как «американское вмешательство в процесс формирования иракского правительства».