США возвращают 166 миллиардов

Администрация США начала процесс возврата 166 миллиардов долларов, собранных в виде тарифов на импортные товары во время президентства Дональда Трампа. Это решение стало возможным после того, как Верховный суд признал введение этих тарифов незаконным.

Импортеры теперь могут подавать заявки на возврат средств через новую таможенную систему. Согласно информации, более 330 000 компаний, затронутых тарифами, имеют право на возмещение. Ожидается, что процесс подачи заявок начнется незамедлительно, а выплаты, включая проценты, будут осуществлены в течение 60-90 дней после одобрения.

Правительство также обязано выплачивать проценты, которые составляют около 22 миллионов долларов в день, что добавляет значительную сумму к общему объему возвратов. Тарифы были введены в начале 2020 года и касались товаров из различных стран, включая Тайвань, Мексику и Канаду, а также стали частью более широкой тарифной политики против Китая.