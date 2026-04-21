Моджтаба дал добро на переговоры

По их словам, иранцы затягивали подтверждение встречи с американской стороной из-за давления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который настаивал на жесткой позиции — никаких разговоров о мире до прекращения блокады Ормузского пролива со стороны США. В то же время посредники из Пакистана, Египта и Турции призывали Тегеран не отказываться от переговорного процесса.

В итоге в понедельник вечером иранские переговорщики получили разрешение верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи продолжить переговоры.

В свою очередь в Белом доме весь день ждали сигнала от Тегерана о том, что он примет участие во втором раунде переговоров. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли продлит двухнедельный режим прекращения огня с Ираном. При этом он добавил один день к перемирию, которое истекает во вторник, 21 апреля, отметив, что оно закончится в среду вечером. Также Трамп заявил, что если Иран не пойдет на новые переговоры, то столкнется «с проблемами, которых никогда прежде не видел». «Надеюсь, они заключат справедливую сделку и восстановят свою страну. <…> Мы проделали отличную работу, мы все завершим, и все будут довольны», — сказал Трамп. Он также подчеркнул, что после заключения мира у Ирана «не будет ядерного оружия».

Первый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана прошел 11–12 апреля и завершился ничем. Иранское агентство IRNA отмечало, что препятствием для дальнейших переговоров являются «чрезмерные требования США и их необоснованные и нереалистичные ожидания», «постоянная смена позиций» Вашингтоном, его «противоречивые заявления» и угрозы, а также морская блокада портов Исламской республики. Иранские военные также обвинили США в нарушении перемирия из-за атаки на одно из торговых судов страны, которое следовало из Китая, и пригрозили ответом.

Связанное с КСИР агентство Tasnim сообщило, что Иран не планирует отправлять делегацию на переговоры с США в Пакистан до тех пор, пока Вашингтон продолжает блокаду Ормузского пролива. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, в свою очередь, заявил, что Тегеран не собирается вести переговоры под угрозами. «Трамп, вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, пытается превратить этот стол переговоров — в своем собственном представлении — в стол капитуляции или оправдать возобновление войны», — отметил Галибаф, предупредив, что Тегеран готов раскрыть «новые карты на поле боя».