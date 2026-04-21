Переговоры под вопросом, а нефть дорожает

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник на фоне неопределенности в дальнейшем развитии ситуации на Ближнем Востоке.
Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об отказе от диалога.
К 19:10 по Баку июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,43%) - до $96,85 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,41 (1,61%) - до $88,83 за баррель.
* * * 10:40
Цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет нарушено в течение еще месяца, считают в Citigroup, сообщает Bloomberg.
По оценкам компании, глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов в результате войны США с Ираном могут вырасти до 1,3 млрд баррелей в случае сохранения блокады пролива еще четыре недели. Даже если на этой неделе будет продлено перемирие и судоходство через пролив постепенно возобновится в течение мая, ожидается, что общие мировые запасы нефти и нефтепродуктов сократятся примерно на 900 млн баррелей.
По мнению Citi, двухмесячная блокада может привести к выводу примерно 1,7 млрд баррелей нефти с рынка и подтолкнуть цены до $130 за баррель.
Если конфликт и закончится на этой неделе, Citi ожидает, что к концу июня мировые запасы достигнут самого низкого уровня за восемь лет, а их восстановление может занять более двух лет.
* * * 10:17
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 6,02 доллара, или 5,76%, до 110,51 доллара.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на 6,06 доллара, или 5,98%, до 107,39 доллара.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.
На мировом рынке цены на нефть утром во вторник демонстрируют снижение после резкого роста по итогам предыдущей торговой сессии, который был вызван опасениями относительно возможного срыва американо-иранских переговоров. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:14 по бакинскому времени снижается на $1,19 (1,25%), до $94,29 за баррель.
Фьючерсы на WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,02 (1,14%), до $88,59 за баррель.