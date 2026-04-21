Переговоры под вопросом, а нефть дорожает

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник на фоне неопределенности в дальнейшем развитии ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об отказе от диалога. К 19:10 по Баку июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,43%) - до $96,85 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,41 (1,61%) - до $88,83 за баррель.

* * * 10:40 Цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет нарушено в течение еще месяца, считают в Citigroup, сообщает Bloomberg. По оценкам компании, глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов в результате войны США с Ираном могут вырасти до 1,3 млрд баррелей в случае сохранения блокады пролива еще четыре недели. Даже если на этой неделе будет продлено перемирие и судоходство через пролив постепенно возобновится в течение мая, ожидается, что общие мировые запасы нефти и нефтепродуктов сократятся примерно на 900 млн баррелей. По мнению Citi, двухмесячная блокада может привести к выводу примерно 1,7 млрд баррелей нефти с рынка и подтолкнуть цены до $130 за баррель. Если конфликт и закончится на этой неделе, Citi ожидает, что к концу июня мировые запасы достигнут самого низкого уровня за восемь лет, а их восстановление может занять более двух лет.

* * * 10:17 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 6,02 доллара, или 5,76%, до 110,51 доллара.