Полуторатонную авиабомбу сбросили россияне на Славянск. Под ударом и Херсон

Три человека ранены в Славянске Донецкой области после того, как российские военные сбросили утром в центр города полуторатонную авиабомбу. Об этом в телеграме рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, в результате удара разрушена школа, повреждены 15 многоэтажек, два частных дома, три магазина, салон красоты, аптека и нотариальная контора.

Утром вторника российские дроны атаковали и Центральный район Херсона, убит мужчина, сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

Позднее появились сообщения о ранении 52-летней женщины в той же атаке.