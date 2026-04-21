Полуторатонную авиабомбу сбросили россияне на Славянск. Под ударом и Херсон

Три человека ранены в Славянске Донецкой области после того, как российские военные сбросили утром в центр города полуторатонную авиабомбу. Об этом в телеграме рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, в результате удара разрушена школа, повреждены 15 многоэтажек, два частных дома, три магазина, салон красоты, аптека и нотариальная контора.
Утром вторника российские дроны атаковали и Центральный район Херсона, убит мужчина, сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.
Позднее появились сообщения о ранении 52-летней женщины в той же атаке.
В ночь на 21 апреля российские войска атаковали город Сумы, по предварительным данным, 10 беспилотниками.
Зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру, повреждены жилые дома, учебные заведения и больница.
В результате атаки пострадали 15 человек, среди раненых есть три несовершеннолетних девочки, сообщили в Сумской областной прокуратуре.
Россия минувшей ночью ударила по Украине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 143 дронами, одна ракета и 116 беспилотников сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ.