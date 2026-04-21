Криптоаферисты захватывают Ормуз

Суда у Ормузского пролива подверглись мошенническим схемам с предложениями «безопасного прохода» за криптовалюту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на греческую компанию по управлению морскими рисками MARISKS.

Компания распространила предупреждение, заявив, что неизвестные лица, выдающие себя за представителей иранских властей, направили ряду судоходных компаний сообщения с требованием оплатить транзит в криптовалюте Bitcoin или Tether в обмен на «разрешение» на проход.

Официальных комментариев со стороны Тегерана на данный момент не поступало.