Бесплатная юридическая помощь осужденным женщинам и подросткам

В соответствии с совместным планом мероприятий, подписанным между Пенитенциарной службой Министерства юстиции и Коллегией адвокатов, лицам, находящимся в заключении, оказывается бесплатная юридическая помощь, проводится работа по их правовому просвещению.

Как сообщили в Коллегии адвокатов, членами Альянса женщин-адвокатов в исправительном учреждении №4, а также в пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних были приняты в общей сложности около 35 женщин и около 10 несовершеннолетних осужденных. Адвокаты выслушали их обращения, дали разъяснения по различным юридическим вопросам, ответили на их вопросы.