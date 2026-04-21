Спасатели пришли на помощь пострадавшим в ДТП

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе Баку, в результате которого граждане оказались заблокированы в автомобиле, сообщили в ведомстве.

В связи с полученной информацией на место происшествия немедленно были направлены спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля «Тойота» с движущимся грузовиком «КамАЗ», в результате которого в искореженном легковом автомобиле оказались заблокированы граждане.

Спасатели извлекли трех человек с травмами различной степени тяжести, тело одного погибшего передано соответствующим органам. Расследованием инцидента занимаются соответствующие структуры.