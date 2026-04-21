Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

«Исторический поворот в политике Японии»

Financial Times
11:54 1281

Власти Японии пересмотрели правила применения трех принципов передачи оборонной техники, тем самым открыв возможность для экспорта летального вооружения, включая истребители и эсминцы, пишут японские СМИ.

В соответствии с новыми принципами правительство будет обязано уведомлять парламент о любых решениях Совета национальной безопасности по экспорту.

Экспорт оружия будет ограничен 17 странами, подписавшими с Японией соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, включая Филиппины и Индонезию. Экспорт в страны, где идут боевые действия, запрещен, но исключение может быть сделано для «особых обстоятельств»: поставки одобрят, если союзнику «требуется такое оборудование».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что путь страны как мирного государства на протяжении более чем 80 послевоенных лет остается неизменным. «В рамках новой системы мы будем стратегически продвигать передачу оборонной техники, принимая решения о возможности такой передачи еще более строго и осмотрительно», — написала она.

Ожидается, что расширенная сеть стран, совместно использующих одинаковое оборудование, повысит устойчивость в боевых условиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Financial Times называет это «историческим поворотом» в политике Японии, обусловленным тем, что страна считает текущую обстановку в сфере безопасности «самой серьезной» со времен Второй мировой войны.

Японские СМИ отмечают, что это «существенный сдвиг» в оборонной политике страны, которая со времени поражения во Второй мировой войне позиционировала себя как «миролюбивое государство».

С 2014 года экспорт оружия Японии ограничивался пятью категориями — спасение, транспорт, наблюдение, разведка и разминирование. Но «в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности» ни одна страна «не может в одиночку защитить свой мир и безопасность — ей необходима взаимная поддержка со стороны стран-партнеров», пояснила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

В Сирии задержали пророссийского генерала Шахина
В Сирии задержали пророссийского генерала Шахина
13:29 33
ЧП в бакинском метро: все станции закрыты
ЧП в бакинском метро: все станции закрыты обновлено 13:14
13:14 1415
Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области
Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области
12:53 537
Снова дизель из Азербайджана в Армению
Снова дизель из Азербайджана в Армению обновлено 12:39
12:39 1555
Иранский дипломат о газопроводе через Азербайджан: «Они помешали нам чуть-чуть»
Иранский дипломат о газопроводе через Азербайджан: «Они помешали нам чуть-чуть»
11:30 2486
Неопределенность вокруг переговоров. А из Ирана звучат грозные заявления
Неопределенность вокруг переговоров. А из Ирана звучат грозные заявления обновлено 12:18
12:18 3173
Полуторатонную авиабомбу сбросили россияне на Славянск. Под ударом и Херсон
Полуторатонную авиабомбу сбросили россияне на Славянск. Под ударом и Херсон фото; обновлено 13:08
13:08 1591
Что в захваченном США иранском судне?
Что в захваченном США иранском судне?
10:48 1996
Нефти предсказали рывок
Нефти предсказали рывок обновлено 10:40
10:40 1746
Томас де Ваал: «Война осложнила реализацию «Маршрута Трампа»
Томас де Ваал: «Война осложнила реализацию «Маршрута Трампа»
01:12 5503
Трамп: Процесс будет долгим и сложным
Трамп: Процесс будет долгим и сложным новость дополнена
10:25 1565

ЭТО ВАЖНО

В Сирии задержали пророссийского генерала Шахина
В Сирии задержали пророссийского генерала Шахина
13:29 33
ЧП в бакинском метро: все станции закрыты
ЧП в бакинском метро: все станции закрыты обновлено 13:14
13:14 1415
Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области
Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области
12:53 537
Снова дизель из Азербайджана в Армению
Снова дизель из Азербайджана в Армению обновлено 12:39
12:39 1555
Иранский дипломат о газопроводе через Азербайджан: «Они помешали нам чуть-чуть»
Иранский дипломат о газопроводе через Азербайджан: «Они помешали нам чуть-чуть»
11:30 2486
Неопределенность вокруг переговоров. А из Ирана звучат грозные заявления
Неопределенность вокруг переговоров. А из Ирана звучат грозные заявления обновлено 12:18
12:18 3173
Полуторатонную авиабомбу сбросили россияне на Славянск. Под ударом и Херсон
Полуторатонную авиабомбу сбросили россияне на Славянск. Под ударом и Херсон фото; обновлено 13:08
13:08 1591
Что в захваченном США иранском судне?
Что в захваченном США иранском судне?
10:48 1996
Нефти предсказали рывок
Нефти предсказали рывок обновлено 10:40
10:40 1746
Томас де Ваал: «Война осложнила реализацию «Маршрута Трампа»
Томас де Ваал: «Война осложнила реализацию «Маршрута Трампа»
01:12 5503
Трамп: Процесс будет долгим и сложным
Трамп: Процесс будет долгим и сложным новость дополнена
10:25 1565
