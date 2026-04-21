«Исторический поворот в политике Японии»

В соответствии с новыми принципами правительство будет обязано уведомлять парламент о любых решениях Совета национальной безопасности по экспорту.

Экспорт оружия будет ограничен 17 странами, подписавшими с Японией соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, включая Филиппины и Индонезию. Экспорт в страны, где идут боевые действия, запрещен, но исключение может быть сделано для «особых обстоятельств»: поставки одобрят, если союзнику «требуется такое оборудование».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что путь страны как мирного государства на протяжении более чем 80 послевоенных лет остается неизменным. «В рамках новой системы мы будем стратегически продвигать передачу оборонной техники, принимая решения о возможности такой передачи еще более строго и осмотрительно», — написала она.

Ожидается, что расширенная сеть стран, совместно использующих одинаковое оборудование, повысит устойчивость в боевых условиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Financial Times называет это «историческим поворотом» в политике Японии, обусловленным тем, что страна считает текущую обстановку в сфере безопасности «самой серьезной» со времен Второй мировой войны.

Японские СМИ отмечают, что это «существенный сдвиг» в оборонной политике страны, которая со времени поражения во Второй мировой войне позиционировала себя как «миролюбивое государство».

С 2014 года экспорт оружия Японии ограничивался пятью категориями — спасение, транспорт, наблюдение, разведка и разминирование. Но «в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности» ни одна страна «не может в одиночку защитить свой мир и безопасность — ей необходима взаимная поддержка со стороны стран-партнеров», пояснила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.