Франция и Польша договорились о совместных учениях

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили проведение совместных ядерных учений под эгидой Парижа. Об этом пишет Politico.

Макрон в ходе визита в Польшу заявил, что в ходе затрагиваемых тем будут «обмен информацией и совместные учения». Как напоминает Politico, Франция остается единственной страной в ЕС с ядерным оружием, а Макрон ранее заявлял о «новом этапе французского сдерживания».

В его рамках к Франции присоединятся Польша, а также Германия, Греция, Нидерланды, Бельгия, Дания и Швеция. Как отмечается в материале, Варшава, не участвующая в американской программе совместного использования, заинтересована в укреплении европейского сдерживания «против России».

«Мы решили присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству. Это эксклюзивная группа, в которую входят страны, понимающие необходимость европейского суверенитета. Мы живем в мире, где нам нужны средства ядерного сдерживания», – заявил Туск.