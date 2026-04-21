Кац предупреждает лидера «Хезболлы»: «Поплатишься головой»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что если власти Ливана не выполнят обязательства по разоружению террористической группировки «Хезболла», ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) продолжит военные действия до полного устранения угрозы на северной границе.

Выступая на церемонии чтения имен павших израильских солдат, Кац подчеркнул, что конечной целью кампании в Ливане остается разоружение «Хезболлы» и обеспечение безопасности жителей северных населенных пунктов Израиля.

По его словам, эта цель должна быть достигнута сочетанием политических и военных шагов. Однако если ливанское правительство не выполнит свои обязательства и не добьется разоружения группировки, эту задачу возьмет на себя ЦАХАЛ.

Министр подчеркнул, что Израиль продолжит наносить удары по позициям «Хезболлы» как к северу от реки Литани, так и по всей территории Ливана, если это будет необходимо для защиты северных районов страны.

Отдельно Кац выступил с жестким предупреждением в адрес лидера «Хезболлы» Наима Касема. По его словам, Израиль не остановится, пока не добьется полной ликвидации структуры группировки, а сам Касем, как заявил министр, заплатит за это потерей собственной головы.