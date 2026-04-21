В Иране обещают интернет

Интернет-блокировка в Иране продолжается уже 53 дня, доступ к нему будет осуществляться по уровням, сообщает NetBlocks.

По данным NetBlocks, во вторник отключение интернета в Иране продолжалось уже 53-й день: власти предоставляют выборочный доступ избранным пользователям и предприятиям, в то время как большая часть населения остается отрезанной от глобальных сетей.

«Пока власти работают над созданием многоуровневого доступа для отдельных пользователей и предприятий, человеческие и экономические последствия этой меры цифровой цензуры продолжают нарастать», — заявила группа по мониторингу интернета.