Омбудсмен об энергетиках

В последние годы в Азербайджане наблюдается рост потребления энергетических напитков среди потребителей. Распространение этого явления, особенно среди детей, вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения обеспечения их права на здоровье.

В рамках деятельности независимого мониторингового механизма Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в общественных местах, а также вблизи образовательных учреждений были проведены мониторинги. В результате было выявлено, что употребление энергетических напитков несовершеннолетними приняло системный характер.

Также было установлено, что контроль за возрастными ограничениями в процессе продажи этих напитков недостаточен; в частности, механизмы возрастного контроля фактически не применяются в вендинговых аппаратах, автоматизированных торговых терминалах и объектах розничной торговли.

Несмотря на установленные законодательством возрастные ограничения на продажу данной продукции, фактическая легкость ее приобретения детьми, а также открытое употребление в общественных местах и вблизи образовательных учреждений оказывают негативное влияние на право детей на охрану здоровья. Продолжение подобных случаев создает препятствия в обеспечении конституционных прав детей, в частности права на здоровье и их здоровое развитие.

Текущая ситуация, выявленная в результате проведенных мониторингов, и анализ международного опыта дают основание утверждать, что для предотвращения употребления энергетических напитков детьми в Азербайджане существует необходимость в совершенствовании действующего законодательства и соответствующих механизмов контроля.

Учитывая вышеизложенное, предлагается увеличить суммы административных штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним; внедрить механизмы возрастной идентификации при продаже энергетических напитков в вендинговых аппаратах или ограничить продажу данной продукции через такие аппараты; усилить ограничения на рекламу этих напитков и закрепить предупреждения о рисках для здоровья в качестве обязательной нормы; повысить уровень осведомленности в этой сфере и принять другие необходимые меры.