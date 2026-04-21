Иран разрушил глобальное лидерство США

Соединенные Штаты и Иран остаются в состоянии жесткого противостояния, выход из которого пока не просматривается. Ормузский пролив заблокирован, режим прекращения огня скоро истекает, а в мирных переговорах не наблюдается существенного прогресса. Несмотря на резкую критику со стороны Тегерана в адрес «бескомпромиссных требований» Вашингтона, в ближайшее время ожидается начало второго раунда консультаций.

Ловушка эскалации

Профессор Роберт Пейп, эксперт по стратегической авиации и советник нескольких президентов США, отмечает, что администрация Дональда Трампа тщетно пытается переломить ситуацию в свою пользу. По его мнению, конфликт превратился в «игру с нулевой суммой».

«Мы наблюдаем не просто затяжную воздушную кампанию. Это полноценная ловушка эскалации», — заявил Пейп в интервью австралийскому телеканалу Channel 7.

Эксперт подчеркивает ключевые аспекты текущего кризиса:

* Провал стратегии «быстрой победы»: первоначальные тактические успехи США не привели к стратегическому результату.

* Фактор Ормузского пролива: способность Ирана блокировать важнейшую транспортную артерию минимальными силами дала Тегерану рычаг влияния на мировую экономику.

* Политические риски: для Трампа отступление равносильно политическому поражению, которое может поставить крест на его президентстве. Иран, в свою очередь, не готов отказаться от своего главного козыря, приносящего огромные геополитические дивиденды.