USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Иран разрушил глобальное лидерство США

выкладка американского стратега
Отдел информации
14:23 1875

Соединенные Штаты и Иран остаются в состоянии жесткого противостояния, выход из которого пока не просматривается. Ормузский пролив заблокирован, режим прекращения огня скоро истекает, а в мирных переговорах не наблюдается существенного прогресса. Несмотря на резкую критику со стороны Тегерана в адрес «бескомпромиссных требований» Вашингтона, в ближайшее время ожидается начало второго раунда консультаций.

США и Иран остаются в состоянии жесткого противостояния, выход из которого пока не просматривается. Ормуз заблокирован, режим прекращения огня скоро истекает

Ловушка эскалации

Профессор Роберт Пейп, эксперт по стратегической авиации и советник нескольких президентов США, отмечает, что администрация Дональда Трампа тщетно пытается переломить ситуацию в свою пользу. По его мнению, конфликт превратился в «игру с нулевой суммой».

«Мы наблюдаем не просто затяжную воздушную кампанию. Это полноценная ловушка эскалации», — заявил Пейп в интервью австралийскому телеканалу Channel 7.

Эксперт подчеркивает ключевые аспекты текущего кризиса:

* Провал стратегии «быстрой победы»: первоначальные тактические успехи США не привели к стратегическому результату.

* Фактор Ормузского пролива: способность Ирана блокировать важнейшую транспортную артерию минимальными силами дала Тегерану рычаг влияния на мировую экономику.

* Политические риски: для Трампа отступление равносильно политическому поражению, которое может поставить крест на его президентстве. Иран, в свою очередь, не готов отказаться от своего главного козыря, приносящего огромные геополитические дивиденды.

Для Трампа отступление равносильно политическому поражению, которое может поставить крест на его президентстве

Удар по престижу сверхдержавы

Пейп утверждает, что семинедельный конфликт нанес серьезный ущерб имиджу США как глобального лидера. Ситуация показала, что даже значительно менее мощное государство способно эффективно противостоять Вашингтону.

Ключевые последствия для имиджа США:

1. Разрушение мифа о всемогуществе: образ «800-фунтовой гориллы», способной подавить любого противника, оказался размыт.

2. Кризис доверия союзников: европейские страны де-факто игнорируют распоряжения Белого дома, Япония дистанцируется от конфликта, а Австралия не спешит оказывать военную поддержку.

3. Утрата реального влияния: несмотря на призывы Трампа к мировому сообществу, у него не хватает рычагов давления, чтобы вовлечь другие страны в коалицию.

Прогноз

По словам профессора Пейпа, лидеры обеих стран готовы мириться с глобальными экономическими потрясениями и страданиями мирового сообщества, лишь бы избежать личных политических издержек, связанных с капитуляцией. Без внезапного дипломатического прорыва конфликт рискует перейти в фазу затяжного истощения.

ЭТО ВАЖНО

Что происходит в бакинской школе №87?
Что происходит в бакинской школе №87?
16:20 56
Американцы захватили Tifani
Американцы захватили Tifani ВИДЕО
15:41 1179
Украина поразила «сердце» российского нефтеэкспорта
Украина поразила «сердце» российского нефтеэкспорта
14:28 1862
Новый контракт: UFC в Азербайджане как минимум до 2028 года
Новый контракт: UFC в Азербайджане как минимум до 2028 года ФОТО
15:23 752
Бывшего лидера кемалистов шантажировали интимными видео
Бывшего лидера кемалистов шантажировали интимными видео
15:15 1192
Метро в Баку вновь заработало
Метро в Баку вновь заработало обновлено 15:13
15:13 5700
В азербайджанских селах все стабильно
В азербайджанских селах все стабильно видео
14:56 1099
Глава офиса Зеленского лично освобождал украинские вышки в Крыму
Глава офиса Зеленского лично освобождал украинские вышки в Крыму Видео
14:09 2146
Иран заявил, что «прорвал блокаду»
Иран заявил, что «прорвал блокаду»
13:50 1844
В Сирии задержали пророссийского генерала Шахина
В Сирии задержали пророссийского генерала Шахина
13:29 2139
Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области
Российский Генштаб вновь заявил о полном захвате Луганской области
12:53 1621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться