Иран разрушил глобальное лидерство США

Соединенные Штаты и Иран остаются в состоянии жесткого противостояния, выход из которого пока не просматривается. Ормузский пролив заблокирован, режим прекращения огня скоро истекает, а в мирных переговорах не наблюдается существенного прогресса. Несмотря на резкую критику со стороны Тегерана в адрес «бескомпромиссных требований» Вашингтона, в ближайшее время ожидается начало второго раунда консультаций.
Ловушка эскалации
Профессор Роберт Пейп, эксперт по стратегической авиации и советник нескольких президентов США, отмечает, что администрация Дональда Трампа тщетно пытается переломить ситуацию в свою пользу. По его мнению, конфликт превратился в «игру с нулевой суммой».
«Мы наблюдаем не просто затяжную воздушную кампанию. Это полноценная ловушка эскалации», — заявил Пейп в интервью австралийскому телеканалу Channel 7.
Эксперт подчеркивает ключевые аспекты текущего кризиса:
* Провал стратегии «быстрой победы»: первоначальные тактические успехи США не привели к стратегическому результату.
* Фактор Ормузского пролива: способность Ирана блокировать важнейшую транспортную артерию минимальными силами дала Тегерану рычаг влияния на мировую экономику.
* Политические риски: для Трампа отступление равносильно политическому поражению, которое может поставить крест на его президентстве. Иран, в свою очередь, не готов отказаться от своего главного козыря, приносящего огромные геополитические дивиденды.
Удар по престижу сверхдержавы
Пейп утверждает, что семинедельный конфликт нанес серьезный ущерб имиджу США как глобального лидера. Ситуация показала, что даже значительно менее мощное государство способно эффективно противостоять Вашингтону.
Ключевые последствия для имиджа США:
1. Разрушение мифа о всемогуществе: образ «800-фунтовой гориллы», способной подавить любого противника, оказался размыт.
2. Кризис доверия союзников: европейские страны де-факто игнорируют распоряжения Белого дома, Япония дистанцируется от конфликта, а Австралия не спешит оказывать военную поддержку.
3. Утрата реального влияния: несмотря на призывы Трампа к мировому сообществу, у него не хватает рычагов давления, чтобы вовлечь другие страны в коалицию.
Прогноз
По словам профессора Пейпа, лидеры обеих стран готовы мириться с глобальными экономическими потрясениями и страданиями мирового сообщества, лишь бы избежать личных политических издержек, связанных с капитуляцией. Без внезапного дипломатического прорыва конфликт рискует перейти в фазу затяжного истощения.