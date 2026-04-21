ЧП в бакинском метро: все станции закрыты

Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства и благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

В Бакинском метрополитене сообщили, что в настоящее время принимаются срочные меры для устранения неисправности в подаче высокого напряжения на контактный рельс.

В Бакинском метрополитене сообщили, что эвакуация пассажиров из поездов, застрявших в тоннеле на перегоне «Кара Караев - Н.Нариманов», проведена благополучно.

На всех станциях Бакинского метрополитена введены временные ограничения на вход пассажиров. Как сообщает haqqin.az, информацию об этом распространил Бакинский метрополитен.

По предварительной информации, сегодня около 12:10 произошла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс на перегоне между станциями «Улдуз» и «Н.Нариманов».

В целях безопасности проводится эвакуация пассажиров со станций «Улдуз» и «Н.Нариманов». По этой причине движение поездов в направлении «Н.Нариманов-Ахмедлы» ограничено.

Угрозы жизни сотрудников метрополитена и пассажиров не зафиксировано.