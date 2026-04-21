ЧП в бакинском метро: все станции закрыты

В Бакинском метрополитене сообщили, что в настоящее время принимаются срочные меры для устранения неисправности в подаче высокого напряжения на контактный рельс.
«Работа метрополитена возобновится в течение ближайшего часа.
Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства и благодарим за понимание», - говорится в сообщении.
*** 13:05
В Бакинском метрополитене сообщили, что эвакуация пассажиров из поездов, застрявших в тоннеле на перегоне «Кара Караев - Н.Нариманов», проведена благополучно.
В настоящее время принимаются меры по устранению возникшей технической неисправности.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
* * * 12:50
На всех станциях Бакинского метрополитена введены временные ограничения на вход пассажиров. Как сообщает haqqin.az, информацию об этом распространил Бакинский метрополитен.
По предварительной информации, сегодня около 12:10 произошла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс на перегоне между станциями «Улдуз» и «Н.Нариманов».
В целях безопасности проводится эвакуация пассажиров со станций «Улдуз» и «Н.Нариманов». По этой причине движение поездов в направлении «Н.Нариманов-Ахмедлы» ограничено.
В настоящее время принимаются меры по устранению проблемы и восстановлению напряжения.
В Бакинском метрополитене сообщили haqqin.az, что дополнительная информация будет предоставлена в ближайшие минуты.
Угрозы жизни сотрудников метрополитена и пассажиров не зафиксировано. В настоящее время принимаются меры по устранению технической неисправности. Дополнительная информация будет предоставлена позже.